Akhisarspor - Fenerbahçe | CANLI

Fenerbahçe ile Akhisarspor, ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 12 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 5 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 16 golle yanıt verdi. Akhisarspor bugün de kazanırsa galibiyet sayıları eşitlenecek

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Isla, Mehmet Topal, Barış Alıcı, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Slimani

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Sissoko, Serginho, Josue, Barbosa, Onur, Bokila

HAFİFE ALINMAZ

Ligde 16. Sırada yer alan Akhisarspor, F.Bahçe ile geçen sezon yaptığı 3 resmi maçı da kazandı. Süper Lig'deki maçlarda evinde 1-0, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Türkiye Kupası'nda ise Diyarbakır'daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.



DEPLASMAN KARNESİ FELAKET

Fenerbahçe, Akhisar karşısında galibiyet istiyor ancak bu sezon dış sahada tam anlamıyla dökülüyor. Sarılacivertliler bu sezon oynadığı 7 deplasman maçında 1 kez (Konya) kazanabildi. 4 maçtan mağlubiyetle ayrılan Kanarya, 2 kez de berabere kaldı. 4 maçtır da galibiyete hasret...



ELVIS BELİRSİZ

Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Dany, Mustafa Yumlu ve Bilal Kısa'nın yanı sıra Yevgen Seleznov bugün forma giyemeyecek. Elvis Manu'nun durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.



MANİSA'DA EŞİTLİK

İki takım Akhisarspor'un ev sahipliğinde ligde 7. kez karşılaşacak. Akhisar Stadı'nda yapılan 6 maçta iki takım da üçer galibiyet elde etti, ev sahibi ekip 8, Fenerbahçe 9 kez gol sevinci yaşadı.

16.SIRA...

Ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 1 kez yenilen Akhisarspor, 15. haftaya 13 puanla 16. Sırada girdi.