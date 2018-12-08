Galatasaray - Çaykur Rizespor | CANLI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Süper Lig'de 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 24 puan toplayan Galatasaray, haftaya averajla dördüncü sırada girdi. Ligde yaptığı maçların sadece birini kazanabilen, 7'sinden beraberlik, 6'sından da yenilgiyle ayrılan Çaykur Rizespor ise 10 puanla son sırada bulunuyor.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak.







İLK 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Ozan, Nagatomo, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, Muğdat, Eren Derdiyok

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Saadane, Brabec, Mehmet, Abdullah, Boldrin, Umar, Petrucci, Samudio, Vedat



CEZALI VE SAKATLAR

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye, Serdar Aziz ve Fernando Reges maçta görev yapamayacak. Ligin 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide yaşanan olaylar sonrasında 5 maç men cezası alan futbolculardan Badou Ndiaye, Çaykur Rizespor müsabakasında cezasını tamamlayacak.

Atiker Konyaspor ile ligin 13. haftasında oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maçtan men edilen Serdar Aziz'in cezası da bu karşılaşmada sona erecek. Futbolculardan Fernando ise sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve ameliyat edilen Emre Akbaba da karşılaşmanın kadrosunda bulunmuyor.







TERİM İLE 200. GALİBİYET GELEBİLİR

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımla 200. lig galibiyetine bir adım uzakta bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde çıkacağı Çaykur Rizespor maçını kazanması durumunda tecrübeli teknik adam yönetiminde 200. lig galibiyetini elde edecek. Galatasaray, tarihinin en büyük başarılarını yaşadığı tecrübeli teknik adam idaresinde bugüne dek 307 Süper Lig maçına çıktı. Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, bu maçlardan 199 galibiyet, 68 beraberlik ve 40 mağlubiyetle ayrıldı.

OZAN KABAK CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesinde Ozan Kabak, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Genç futbolcu, maçta sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.

SON 6 MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçında sadece bir galibiyet elde edebildi. Bu dönemde Kayserispor maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile berabere kaldı, Evkur Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'a mağlup oldu.







SAHASINDA 26 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlubiyet yaşamadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi. Galatasaray, evindeki son 26 lig maçının 22'sini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

35. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 35. kez karşı karşıya geliyor. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 34 lig maçından 23'ünü Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 6 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 78 golüne, yeşil-mavililer 31 golle karşılık verebildi. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda yapılan son lig maçlarında Galatasaray, İstanbul'da 2-0 kazandı, Rize'deki müsabaka 1-1 tamamlandı.

GALATASARAY ZORLANIYOR

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de yaptığı son maçlarda galip gelmekte zorlanıyor. Ligde rakibiyle yaptığı son 8 maçtan sadece 2'sini kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 5 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.

RİZE DEPLASMANDA 1 KEZ KAZANDI

Galatasaray, sahasında Rizespor ile oynadığı lig maçlarında sadece tek yenilgi aldı. İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 17 kez karşılaştı, sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 13'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece 2003-2004 sezonundaki müsabakayı 2-1'lik skorla yitirdi.

İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 42 golüne, Rizespor 11 golle karşılık verdi. Galatasaray, İstanbul'daki 17 lig maçının tamamında gol atarken, 9'unda kalesini gole kapadı.





FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Rizespor ise Galatasaray karşısındaki toplam 5 galibiyetinden 4'ünü tek farklı skorlarla elde etti, sadece 1986-1987 sezonunda evinde 2-0 kazandı.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 34 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.