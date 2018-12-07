Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Süper Ligin son 2 haftasındaki maçları kazanan (A.Gücü ve G.Saray), ayrıca Avrupa Ligi'nde de Sarpsborg'u deplasmanda devirerek guruptan çıka yolunda büyük avantaj elde eden siyah-beyazlılar, Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş, bugünkü karşılaşmayı kazandığı takdirde bu sezon ilk kez ligde üst üste üç galibiyet almış olacak. Kartal, 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı 7 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy düdük çalacak.

İLK 11'LER



Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Tzavellas, Merih, Nsakala, Ceyhun, Sackey, Djalma, Efecan, Fernandes, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa, Güven

ZORLU PERİYOT BAŞLIYOR

Üst üste üç resmi maçının kazanarak düzlüğe çıkan ve büyük moral kazanan siyah-beyazlılar, devre arasına kadar geçecek süreçte zorlu bir seriye başlıyor. İlk olarak ligde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın zorlu serideki 2. maçı 13 Aralık'taki Malmö mücadelesi olacak. Siyahbeyazlılar Malmö'den alacağı en az 1 puan ile gruptan çıkıp yoluna devam edebileceği için bu maç çok hayati bir önem taşıyor. Bu maçın hemen ardından ligde Trabzonspor ile kendi stadında karşılaşacak olan siyah-beyazlıların zorlu serideki son rakibi ise bu sezonun en flaş takımı olan Kasımpaşa olacak.

ATIBA REKOR İÇİN SAHADA

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Alanyaspor maçında oynaması halinde siyahbeyazlı formayla Süper Lig'de en çok görev alan yabancı oyuncu unvanını elde edecek. Beşiktaş'ta şu ana dek 156 maçta şans bulan Sivok'u yakalayan Atiba, Alanya'da oynaması durumunda 157 karşılaşmayla rekorun yeni sahibi olacak. Beşiktaş kariyerinde lig maçlarında 8 gol atan deneyimli futbolcu, 11 sarı, 2 kırmızı kart gördü.





SÜPER LİG'DE 5. RANDEVU

Süper Lig'de daha önce Alanyaspor ile 4 kez karşılaşan Beşiktaş, bu karşılaşmaların tamamını kazandı. 2016-17 sezonunda rakibiyle yaptığı iki maçı da 4-1'lik skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 2017-18'de ise sahadan 2-1 ve 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı. Alanyaspor'a 4 maçta 11 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

KARTAL'DA 5 ÖNEMLİ EKSİK

Beşiktaş'ta 5 sakat oyuncu Alanya deplasmanına götürülmedi. Kartal'da; Pepe, Babel, Roco, Caner ve Lens bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. G.Saray derbisinde riske edilmeyen ancak hafta içindeki antrenmanlarda takımla çalışan G. Gönül ise Alanya karşısında görev alabilecek.

ADRIANO SARI SINIRINDA

Kartal'da Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan Adriano, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurum, Ç. Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, bugünkü mücadelede de aynı durumu yaşarsa Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.