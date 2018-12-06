Selçuk da katılacaktı son anda vazgeçti!

'daki çöküşün nedenlerini araştırırken, önceki güntakımınkampında yaşanan bir olayı gündeme getirdi.futbolcuve'nun iyi hazırlanamadıklarını belirterekkampında isyan ettiğini manşetine taşıdı... Hatta'daki çöküşün de bu şekilde başladığına dikkat çekti. Ancakyönetimi dün internet sitesinden haberi yalanlarken, böyle bir olayın yaşanmadığını açıkladı.'dan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili isededi.'un'le bu konuda karşı karşıya gelmek istemediği iddia edildi.sezon sözleşmesi sona erecek'ın bir yıl daha Sarı-Kırmızılı takımda kalacağı öğrenildi.'un alacağı ücrette indirime giderek anlaşma sağlayacak.TAKVİM ÖZEL