Selçuk da katılacaktı son anda vazgeçti!

Herkes Galatasaray'daki çöküşün nedenlerini araştırırken TAKVİM, önceki gün Sarı-Kırmızılı takımın İsviçre kampında yaşanan bir olayı gündeme getirdi. 5 yabancı futbolcu Gomis, Feghouli, Belhanda, Maicon ve Mariano'nun iyi hazırlanamadıklarını belirterek İsviçre kampında isyan ettiğini manşetine taşıdı... Hatta G.Saray'daki çöküşün de bu şekilde başladığına dikkat çekti. Ancak Galatasaray yönetimi dün internet sitesinden haberi yalanlarken, böyle bir olayın yaşanmadığını açıkladı.
YERLİLER DE RAHATSIZDI
G.Saray'dan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise "Hatta o görüşmeye Selçuk İnan da katılacaktı. Yabancı oyuncular kadar yerli oyuncular da şartlardan rahatsızdı. Gomis, Selçuk İnan'a 'kaptan olarak bizimle gel' teklifini yapmış, Selçuk da bunu kabul etmişti. Ancak son anda Selçuk o toplantıya katılmadı" dedi. Selçuk'un Fatih Terim'le bu konuda karşı karşıya gelmek istemediği iddia edildi.
SELÇUK BİR YIL DAHA KALIYOR!
BU sezon sözleşmesi sona erecek Selçuk İnan'ın bir yıl daha Sarı-Kırmızılı takımda kalacağı öğrenildi. G.Saray, Selçuk'un alacağı ücrette indirime giderek anlaşma sağlayacak.
TAKVİM ÖZEL
YERLİLER DE RAHATSIZDI
G.Saray'dan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise "Hatta o görüşmeye Selçuk İnan da katılacaktı. Yabancı oyuncular kadar yerli oyuncular da şartlardan rahatsızdı. Gomis, Selçuk İnan'a 'kaptan olarak bizimle gel' teklifini yapmış, Selçuk da bunu kabul etmişti. Ancak son anda Selçuk o toplantıya katılmadı" dedi. Selçuk'un Fatih Terim'le bu konuda karşı karşıya gelmek istemediği iddia edildi.
SELÇUK BİR YIL DAHA KALIYOR!
BU sezon sözleşmesi sona erecek Selçuk İnan'ın bir yıl daha Sarı-Kırmızılı takımda kalacağı öğrenildi. G.Saray, Selçuk'un alacağı ücrette indirime giderek anlaşma sağlayacak.
TAKVİM ÖZEL
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