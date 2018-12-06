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İşte 2000 ruhu: , Keçiörengücü'nü devirdi!

G.Saray kupada 5. tur ilk maçında Keçiörengücü’nü dış sahada Atalay ve Linnes’le devirdi. Başta Atalay, Celil, olmak üzere gençler göz doldurdu.

İşte 2000 ruhu
Cimbom Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Galatasaray genç ağırlıklı oyunculardan oluşan kadroyla çıktığı maçta 2. Lig ekibi Keçiörengücü' 2-1 yenerek rövanş maçı için avantaj elde etti. Atalay, Celil ve Yunus başta olmak üzere genç futbolcular göz doldururken 2000 jenerasyonu ilk kez resmi bir maçta görücüye çıktı.

ATALAY'DAN MÜKEMMEL GOL
Karşılaşmanın ilk yarısının 33. dakikasında Celil'in pasında Atalay uzaktan yaptığı şutla takımını 1-0 öne geçirdi. 2. yarının 50. dakikasında 'un asistinde Linnes farkı ikiye çıkardı. 51'de Ziya Keçiörengücü'nün tek golünü attı: 1-2.



GENÇLERİMİZ İYİYDİ
G.Saray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, görev verdikleri genç futbolcuların şanslarını iyi değerlendirdiğini söyledi. Şahin, "İki takım için de sevindirici tek şey, bu zeminde sakatlığın olmamasıydı" ifadesini kullandı.

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