Adriano’ya yeni talip

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano'ya Japon kulüplerinin ardından bu kez de Getafe'nin talip olduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yönetimin sezon sonunda sözleşmesi biteceği için Adriano'yu satmaya çalıştığı biliniyor. Getafe'nin yaptığı teklifi masaya yatıracak olan yönetim son kararını verecek.
- Spor
- 06.12.2018
- Gazete
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