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’ya yeni talip

’ın Brezilyalı yıldızına takımlarının ardından İspanyol kulüplerinden ’nin talip olduğu öğrenildi.

Adriano’ya yeni talip
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano'ya Japon kulüplerinin ardından bu kez de Getafe'nin talip olduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yönetimin sezon sonunda sözleşmesi biteceği için Adriano'yu satmaya çalıştığı biliniyor. Getafe'nin yaptığı teklifi masaya yatıracak olan yönetim son kararını verecek.

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