ASpor CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı sürüyor. Kupada 17 kezle en çok şampiyonluk ünvanına sahip Galatasaray, başkent Ankara'da Keçiörengücü'ne konuk oluyor. Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı Keçiörengücü - Galatasaray maçı canlı yayınla A Spor'dan izlenebilecek. Karşılaşmanın canlı yayını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY 17 KEZ ŞAMPİYON

Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu. Keçiörengücü ise üçüncü turda Manisa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü turda da Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'u eleyerek 5. tur biletini aldı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Emre Akbaba ile cezalılar Badou Ndiaye, Ryan Donk ve Serdar Aziz müsabakanın kadrosunda bulunmayacak.

Yaşar, Yücel, Batuhan, Erdi, Osman, Alperen, Ziya, Uğurcan, Abdurrahman, Burak, Hakkı

YEDEKLER: Emre, Abdülkadir, Hakan, Sefer, Taha, Gökhan



TEKNİK DİREKTÖR: Hamdi Yılmaz

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Ahmet Çalık, Maicon, Ömer Bayram, Celil Yüksel, Gökay Güney, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Garry Rodrigues, Muğdat Çelik



YEDEKLER: Batuhan, Mariano, Nagatomo, Sefa, Abdussamed, Mustafa Kapı, Selçuk İnan, Onyekuru, Ali Yavuz Kol, Recep Gül



TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

TERİM GENÇLERE ŞANS VERDİ

Galatasaray'da cezalı olan Fatih Terim, bu maçın 11'inde birçok genç oyuncuya şans verdi. Kaleyi İsmail Çipe'nin koruyacağı mücadelede altyapıdan 5 futbolcu ilk 11'de görev yapıyor. İsmail Çipe'nin dışında orta sahada Celil, Gökay, Yunus Akgün ve Atalay Babacan, sarı-kırmızılıların bu maçta ilk 11'de şans verdiği oyuncular oldu.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Emre Akbaba ile cezalılar Badou Ndiaye, Ryan Donk ve Serdar Aziz müsabakanın kadrosunda bulunmuyor.

KEÇİÖRENGÜCÜ 3. TURDAN KATILMIŞTI

Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu. Keçiörengücü ise üçüncü turda Manisa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü turda da Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'u eleyerek 5. tur biletini aldı.

GENÇLER SAHAYA İNİYOR!

Teknik direktör Fatih Terim, sakat ve cezalı isimlerin yanı sıra Muslera, Ozan Kabak, Fernando, Feghouli ile Eren Derdiyok'u Ziraat Türkiye Kupası maç kadrosuna almazken, cezası biten Garry Rodrigues'i ise kadroya dahil etti. Sarı-kırmızılıların 21 kişilik maç kadrosunun büyük bölümü genç oyunculardan oluşuyor. Altyapıdan İsmail Çipe, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Celil Yüksel ve Sefa Özdemir, Terim'in Ankara'ya götürdüğü oyuncular.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18, 19 ya da 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.