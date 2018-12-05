Atalay Babacan kimdir? Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Keçiörengücü'ne konuk olan Galatasaray, karşılaşmaya 5 altyapı oyuncusuyla çıktı. Altyapı oyuncularından Atalay Babacan karşılaşma sonrası gündeme geldi. 18 yaşındaki genç futbolcu, çıktığı ilk resmi maçında ilk golünü attı. Peki, Atalay Babacan kimdir, kaç yaşında? İşte Atalay Babacan hakkında merak edilenler...

ATALAY BABACAN KİMDİR?

Atalay Babacan 28 Haziran 2000 tarihinde dünyaya geldi. Futbola doğduğu ilde Denizlispor'un altyapısında başlayan Babacan, 2013 yılında Denizlispor'un altyapısından ayrılarak Galatasaray'ın altyapısına geçti.

Asıl pozisyonu 10 numara pozisyonu olan Babacan, sol ayağını çok iyi kullanmakla birlikte, merkez orta saha ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

U-15, U-16, U-17, U-18 ve U-19 yaş kategorilerinde Türkiye Milli Takım forması da giyen Atalay, bu sezon Galatasaray'da yaşanılan sakatlık problemlerinin ardından Fatih Terim tarafından A takıma dahil edildi.

3 Ekim'de oynanan UEFA Gençlik Ligi D Grubu ikinci maçında Porto'ya 90+5'te attığı şık golle adını tüm futbolseverlere duyuran Atalay, U21 takımıyla 2018/19 sezonunda çıktığı 12 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı ortaya koymayı başardı.

Atalay, Galatasaray A Takımı'yla ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Keçiörengücü deplasmanında çıktı. 65 dakika sahada kalan genç yıldız, Cimbom'un 2-1 kazandığı maçta takımının ilk golünü kaydetti.

Atalay'ın ailesinde tek futbolcu kendisi değil. Galatasaraylı yıldızın ağabeyi 21 yaşındaki Alperen Babacan, Denizlispor'da forma giyiyor.