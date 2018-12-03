Süper Lig'in 14'ünce haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim VAR kararlarına isyan etti. Kendisine verilen locayı kabul etmeyerek protokol müdürünün odasındaki televizyondan maçı izleyen Fatih Terim'in yaşanan pozisyonlarda oldukça heyecanlandığı gözlendi.
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