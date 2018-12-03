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  • 03.12.2018 10:32

'den VAR isyanı

Fenerbahçe maçı sonrası aldığı ceza nedeniyle - derbisinde kulübesindeki yerini alamayan , 'ın verdiği tartışmalı kararlar sonrası isyan etti.

Fatih Terimden VAR isyanı

Süper Lig'in 14'ünce haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim VAR kararlarına isyan etti. Kendisine verilen locayı kabul etmeyerek protokol müdürünün odasındaki televizyondan maçı izleyen Fatih Terim'in yaşanan pozisyonlarda oldukça heyecanlandığı gözlendi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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