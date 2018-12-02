2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu maçında deplasmanda Karadağ'a 71-66 mağlup olan Türkiye, 2019 FIBA Dünya Kupası finallerini garantileme fırsatını kaçırdı.

Karadağ'da 21 sayıyla oynayan Nikola Ivanovic ve 17 sayı, 12 ribaundla double-double yapan Bojan Dubljevic galibiyetin mimarları oldular.

Millilerde ise 14'er sayı atan Doğuş Balbay ve Semih Erden'in çabaları galibiyet için yeterli olmadı. 13 sayı atan Scottie Wilbekin ve 10 sayıyla oynayan Metecan Birsen, Türkiye'de çift haneli skor üreten diğer isimler oldular.





KARADAĞ 71-66 TÜRKİYE

Karadağ 13-17 Türkiye | 1. PERİYOT SONUCU

Karadağ 37-48 Türkiye | İLK YARI SONUCU

Karadağ 58-55 Türkiye | 3. PERİYOT SONUCU