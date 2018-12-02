Cimbom’dan Beşiktaş’a yemek protestosu

Kulüpler Birliği'nin yaptığı ve Galatasaray'ı hedef alan bildirinin yarattığı gerilim büyüyor... Sarı-Kırmızılı kulübün Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu önceki Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan davete katılmamıştı. Galatasaray yönetiminin de bugün derbi öncesi Beşiktaş'ın düzenleyeceği yemeğe gitmeme kararı aldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın bildiriden Fikret Orman'ı sorumlu tuttuğu ifade ediliyor.
- Spor
- 02.12.2018
- Gazete
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