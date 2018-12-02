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Cimbom’dan Beşiktaş’a yemek protestosu

G.Saray, Kulüpler Birliği’nin bildirisine tepki olarak Beşiktaş kulübünün yemek davetine katılmayacak.

Cimbom’dan Beşiktaş’a yemek protestosu
Kulüpler Birliği'nin yaptığı ve Galatasaray'ı hedef alan bildirinin yarattığı gerilim büyüyor... Sarı-Kırmızılı kulübün Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu önceki Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan davete katılmamıştı. Galatasaray yönetiminin de bugün derbi öncesi Beşiktaş'ın düzenleyeceği yemeğe gitmeme kararı aldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın bildiriden Fikret Orman'ı sorumlu tuttuğu ifade ediliyor.

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