Süper Lig'in 14. haftası müthiş bir derbiye sahne olacak... Ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray saat 20.00'de kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak. Dün Sivas'a yenilen lider Başakşehir'e yaklaşmak isteyen iki takım da mutlak galibiyet hedefliyor.
- Spor
- 02.12.2018
- Gazete
Beşiktaş ile Galatasaray yılın son derbisinde karşı karşıya geliyor
Sivasspor’a yenilen lider Başakşehir’e yaklaşmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray saat 20.00’de Vodafone Park’ta karşılaşacak.
Süper Lig'in 14. haftası müthiş bir derbiye sahne olacak... Ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray saat 20.00'de kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak. Dün Sivas'a yenilen lider Başakşehir'e yaklaşmak isteyen iki takım da mutlak galibiyet hedefliyor.
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