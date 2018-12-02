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ile yılın son derbisinde karşı karşıya geliyor

’a yenilen lider ’e yaklaşmak isteyen ve saat 20.00’de ’ta karşılaşacak.



Süper Lig'in 14. haftası müthiş bir derbiye sahne olacak... Ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray saat 20.00'de kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak. Dün Sivas'a yenilen lider Başakşehir'e yaklaşmak isteyen iki takım da mutlak galibiyet hedefliyor.

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