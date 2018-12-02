Spor Toto 1.Ligi'nde haftanın en önemli maçında Adana Demirspor, Boluspor'u deplasmanda 3-2 yendi. Yılmaz Vural'ın başa gelmesiyle bambaşka bir kimliğe bürünen Mavi Şimşekler devreyi Orhan ve Orkan'la 2-0 önde kapattı. 2. yarı Boluspor Koçer ve Bentley'le 2-2'yi yakaladı. Pote 83'te attığı golle A.Demirspor'un zaferini ilan etti: 3-2.
- Spor
- 02.12.2018
- Gazete
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