Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçından galibiyetle ayrılan lider Medipol Başakşehir'e, Demir Grup Sivasspor 'dur' dedi: 0-1. Kırmızı-beyazlı ekip 35. dakikada Muhammet Demir'in golüyle güçlü rakibine 11 hafta sonra mağlubiyet tattırdı.

İKİNCİ YARIDA BAŞAKŞEHİR'DEN MÜTHİŞ BASKI

İkinci yarının son bölümünde rakip kaleyi baskı altına alan Medipol Başakşehir, Adebayor ve Visca ile önemli fırsatlardan yararlanamayınca sahadan şok yenilgiyle ayrıldı.

SİVASSPOR, BEŞİKTAŞ'TAN SONRA BAŞAKŞEHİR'İ DE DEVİRDİ

Bu sonuçla ligdeki ikinci mağlubiyetini alan lider Medipol Başakşehir 30 puanda kaldı. Beşiktaş'tan sonra Başakşehir'i de deviren Yiğido ise puanını 18'e yükseltti.

ROBİNHO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

42. dakikada Emre Belözoğlu'nun ayağına basan Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Tecrübeli forvet, Göztepe maçında takımdaki yerini alamayacak.

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Torje, Hakan, Ndinga, Emre, Robinho, Muhammet.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Uğur Çiftçi sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Muhammet Demir'in göğsüyle indirdiği topa Robinho ceza sahası önünde gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

32. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Epureanu'nun savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta, Visca topu ceza sahası içinde göğsüyle önüne aldı. Visca'nın sağ çaprazdan bekletmeden çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.

35. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Torje'nin savunma arkasına attığı pasla, Muhammet Demir ceza sahası içinde topla buluştu. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Muhammet, altıpas önünde sağ çaprazdan yerden şutunu attı, top köşeden ağlarla buluştu: 0-1.



Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

Emre Belözoğlu 80. dakikada sarı kart gördü.

Başka gol olmayınca Sivasspor deplasmandaki maçtan 1-0 galip ayrılarak puanını 18'e yükseltti. Lider Başakşehir ise 30 puanda kaldı.