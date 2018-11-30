Beşiktaş micizeyi gerçekleştirdi. Kartal UEFA Avrupa Ligi'nde grubundaki 5. maçta Norveç ekibi Sarpsborg'la deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 galip bitirdi. Kartal daha 50. saniyede kalesinde gol gördü. Heintz'ın pasında Muhammed, Karius'un hatalı çıkışını affetmeyerek takımını 1-0 öne geçirdi.
KARİUS'TAN HATA ÜSTÜNE HATA
Maçın 6. dakikasında Nielsen'in verdiği pas ile uzaktan sert bir şut çeken Heintz öne çıkan Karius'un üstünden topu ağlara gönderdi. Böylece Kartal daha 6. dakikada Norveç'te 2-0 geriye düşmüş oldu.
BEŞİKTAŞ İLK YARI ETKİSİZDİ
Sarpsborg 35'te Mortensen'le mutlak bir gol kaçırdı. 38'de Mortensen'in şutunu Karius çıkardı. Beşiktaş özellikle hücumda etkisiz kalırken ilk yarıyı Sarpsborg Beşiktaş önünde 2-0 geride kapattı.
KARTAL 90'DA İŞİ BİTİRDİ
İkinci yarının 62. dakikasında Lens farkı bire indirdi: 2-1. 66'da Love beraberliği sağladı: 2-2. Beşiktaş 90'da Lens'in golüyle maçı 3-2 kazanarak gruptan çıkma yolunda avantaj sağladı.
KARİUS'TAN HATA ÜSTÜNE HATA
Maçın 6. dakikasında Nielsen'in verdiği pas ile uzaktan sert bir şut çeken Heintz öne çıkan Karius'un üstünden topu ağlara gönderdi. Böylece Kartal daha 6. dakikada Norveç'te 2-0 geriye düşmüş oldu.
BEŞİKTAŞ İLK YARI ETKİSİZDİ
Sarpsborg 35'te Mortensen'le mutlak bir gol kaçırdı. 38'de Mortensen'in şutunu Karius çıkardı. Beşiktaş özellikle hücumda etkisiz kalırken ilk yarıyı Sarpsborg Beşiktaş önünde 2-0 geride kapattı.
KARTAL 90'DA İŞİ BİTİRDİ
İkinci yarının 62. dakikasında Lens farkı bire indirdi: 2-1. 66'da Love beraberliği sağladı: 2-2. Beşiktaş 90'da Lens'in golüyle maçı 3-2 kazanarak gruptan çıkma yolunda avantaj sağladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.