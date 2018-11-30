Şenol Güneş, Çukurca'da PKK'lı teröristlerle çarpışan Beşiktaş taraftarı Fatih Yılmaz ve eşine imzalı forma gönderdi. Forma Etimesgut Emniyet Müdürü Nail Akça'nın aracılığıyla Şenol Güneş'in Ankara Demirspor'da teknik direktörlük yapan kardeşi Bahattin Güneş tarafından astsubay Fatih Yılmaz ve eşine ulaştırıldı.
- Spor
- 30.11.2018
- Gazete
Güneş’ten astsubaya imzalı forma jesti
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