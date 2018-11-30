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Güneş’ten astsubaya imzalı forma jesti

Güneş’ten astsubaya imzalı forma jesti
Şenol Güneş, Çukurca'da PKK'lı teröristlerle çarpışan taraftarı ve eşine imzalı forma gönderdi. Forma Etimesgut Emniyet Müdürü Nail Akça'nın aracılığıyla Şenol Güneş'in Ankara Demirspor'da teknik direktörlük yapan kardeşi Bahattin Güneş tarafından astsubay Fatih Yılmaz ve eşine ulaştırıldı.

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