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  • 29.11.2018 18:43

Yeşil sahada korkutan olay! li futbolcunun boynu kırıldı...

'de K Lig 2 Yükselme Yarı Final maçında ile Gwangju takımları karşı karşıya geldi. Gwangju FC forması giyen, 20 yaşındaki hava topu mücadelesinde yere dengesiz bir şekilde düştü. Genç futbolcunun boynu kırıldı.



Güney Kore'de K Lig 2 Yükselme Yarı Final maçında Daejeon Citizen ile Gwangju FC takımları karşı karşıya geldi. Bu mücadelede korku dolu anlar yaşandı.

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