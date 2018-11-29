Güney Kore'de K Lig 2 Yükselme Yarı Final maçında Daejeon Citizen ile Gwangju FC takımları karşı karşıya geldi. Bu mücadelede korku dolu anlar yaşandı.
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Güney Kore'de K Lig 2 Yükselme Yarı Final maçında Daejeon Citizen ile Gwangju FC takımları karşı karşıya geldi. Bu mücadelede korku dolu anlar yaşandı.
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