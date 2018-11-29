Akhisar'ın 11'i belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında. İşte mücadelenin 11'leri...
KRASNADOR-AKHİSAR İLK 11'LER
Krasnodar: Safonov - S.Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez - Gazinski, Kabore, Cueva - Wanderson, Ari, Stotski
Akhisarspor: Lukac - Lopes, Caner, Sissoko, Güray - Vrsajevic, Aykut, Serginho - Regattin, Manu, Barbosa
Gruptaki ilk 4 maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor, bu müsabakalarda 3 gol attı, kalesinde 12 gol gördü. Son sırada bulunduğu gruptan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak.
Krasnodar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak Krasnodar-Akhisarspor maçında Bulgar hakem Ivaylo Stoyanov görev yapacak.
Stoyanov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Ivo Kolev ile Georgi Doynov üstlenecek.
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