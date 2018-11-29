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  • 29.11.2018 19:41
  • Son Güncelleme: 29.11.2018 19:46

Akhisar'ın 11'i belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Akhisarın 11i belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında. İşte mücadelenin 11'leri...

KRASNADOR-AKHİSAR İLK 11'LER
Krasnodar: Safonov - S.Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez - Gazinski, Kabore, Cueva - Wanderson, Ari, Stotski
Akhisarspor: Lukac - Lopes, Caner, Sissoko, Güray - Vrsajevic, Aykut, Serginho - Regattin, Manu, Barbosa

Gruptaki ilk 4 maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor, bu müsabakalarda 3 gol attı, kalesinde 12 gol gördü. Son sırada bulunduğu gruptan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak.

Krasnodar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak Krasnodar-Akhisarspor maçında Bulgar hakem Ivaylo Stoyanov görev yapacak.

Stoyanov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Ivo Kolev ile Georgi Doynov üstlenecek.

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