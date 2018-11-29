Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maçında sahasında konuk edeceği Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını yenmesi durumunda son karşılaşmalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyecek.



FENEREBAHÇE' NİN İLK 11'İ: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Benzia, Eljif, Barış, Valbuena, Frey.

İlk 4 maç sonunda gruptan çıkmayı garantileyen lider Dinamo Zagreb'in 5 puan gerisinde 7 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin, üst tura yükselmek için önemli bir avantajı bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, ilk maçta deplasmanda 4-1 yenildiği rakibi mağlup ederse Anderlecht-Spartak Trnava maçının sonucuna bakmadan adını son 32 takım arasına yazdıracak.

Spartak Trnava, deplasmanda Anderlecht'e yenilmesi durumunda ise Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında puan alamasa bile grup ikincisi olarak yine tur atlayacak. Slovak ekibinin, Anderlecht karşısında sahadan beraberlikle ayrılması durumunda ise Fenerbahçe'ye son maçlar öncesi tur atlamak için Hırvat rakibi karşısında 1 puan yeterli olacak. Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı BeIN Sport 1'den naklen yayınlanacak.