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’dan özel terapi

, F.Bahçe önünde övgü alan Uğurcan, Hüseyin, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı ile görüştü. Başarılı hoca, “Henüz başardığınız birşey yok. Asla gevşemeyin”dedi.

Karaman’dan özel terapi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, F.Bahçe maçı sonrasında övgü alan genç futbolcuların bu durumdan etkilenip havaya girmemeleri için özel terapi yapıyor. Tecrübeli hoca, Uğurcan, Hüseyin, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı ile bir görüşme yaparak, "Henüz başardığınız birşey yok. 1 maç kazanıldı diye büyütülecek bir durum yok. Siz çalışmalarınıça devam edin" dedi. Henüz önlerinde daha çok yol olduğuna dikkat çeken Ünal Karaman, "Tecrübe kazandıkça daha iyi olacaksınız. Kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Bundan sonra başarınızın artması size bağlı" ifadesini kullandı.

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