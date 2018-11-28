Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, F.Bahçe maçı sonrasında övgü alan genç futbolcuların bu durumdan etkilenip havaya girmemeleri için özel terapi yapıyor. Tecrübeli hoca, Uğurcan, Hüseyin, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı ile bir görüşme yaparak, "Henüz başardığınız birşey yok. 1 maç kazanıldı diye büyütülecek bir durum yok. Siz çalışmalarınıça devam edin" dedi. Henüz önlerinde daha çok yol olduğuna dikkat çeken Ünal Karaman, "Tecrübe kazandıkça daha iyi olacaksınız. Kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Bundan sonra başarınızın artması size bağlı" ifadesini kullandı.
- Spor
- 28.11.2018
- Gazete
Ünal Karaman’dan özel terapi
Ünal Karaman, F.Bahçe önünde övgü alan Uğurcan, Hüseyin, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı ile görüştü. Başarılı hoca, “Henüz başardığınız birşey yok. Asla gevşemeyin”dedi.
- İşte Milli Takım'ın yeni hocası Şenol Güneş'in nostaljik kareleri...
- Kasımpaşa - Akhisarspor maçı hangi kanalda?
- Akhisarspor yarı finalde!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.