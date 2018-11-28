Bugünkü
Takvim

’dan yakın takip

, Sarpsborg ve G.Saray ile oynanacak maçlar öncesinde dün yapılan idmanı izledi. Takıma moral veren Orman, ’le de görüştü.

Orman’dan yakın takip
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dün yöneticilerden Ahmet Kavalcı ile birlikte Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek burada yapılan idmanı izledi. Takıma moral veren Başkan Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş'le de görüştü. Bu arada 1.5 saat süren idmanda pas çalışmasına ağırlık verildi. Taktik ağırlıklı antrenman çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriFikret Orman’dan yakın takip
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar