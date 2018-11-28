Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dün yöneticilerden Ahmet Kavalcı ile birlikte Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek burada yapılan idmanı izledi. Takıma moral veren Başkan Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş'le de görüştü. Bu arada 1.5 saat süren idmanda pas çalışmasına ağırlık verildi. Taktik ağırlıklı antrenman çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.