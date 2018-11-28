Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Lokomotiv Moskova ile Rusya'da karşı karşıya gelecek.

Son idmanını, karşılaşmanın yapılacağı RZD Arena'da yapan Galatasaray maçta sorun yaşamamak için özel beslenme programı ile hazırlandı.

Futbolcuların vücut ısısını sabit tutacak kremlerden kullanılacağı öğrenilirken maç saatinde havanın eksi 8 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Ligde cezası nedeniyle forma giyemeyen Donk, Ndiaye ve Rodrigues'in maçta oynayacağı açıklayan Terim, kadro planlamasını yaptı. Rakip Moskova'nın ise klasik takımıyla mücadeleye çıkması bekleniyor. İşte Moskova ve temsilcimiz Galatasaray'ın sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:

Muslera​ - Mariano - Serdar Aziz - Ozan Kabak- Nagatomo - Fernando - Ryan Donk - Feghouli- Ndiaye -Rodrigues- Onyekuru (Eren)