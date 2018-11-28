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  • 28.11.2018 19:09

- muhtemel 11'leri

, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki en kritik maçına ’da çıkıyor. , ’yı yenemezse, Porto-Schalke maçının hiçbir önemi kalmayacak, Devler Ligi macerası sonuçlanacak. Dün yaptığı basın toplantısında Donk, Ndiaye ve Garry Rodrigues'in oynayacağını açıklayan Terim'in forvet tercihini ise Eren'den yana kullanması bekleniyor. İşte Lokomotiv Moskova ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri...

Lokomotiv Moskova - Galatasaray muhtemel 11leri

Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz , ilk maçta 3-0 mağlup ettiği ile 'da karşı karşıya gelecek.

Son idmanını, karşılaşmanın yapılacağı RZD Arena'da yapan Galatasaray maçta sorun yaşamamak için özel beslenme programı ile hazırlandı.

Futbolcuların vücut ısısını sabit tutacak kremlerden kullanılacağı öğrenilirken maç saatinde havanın eksi 8 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Ligde cezası nedeniyle forma giyemeyen Donk, Ndiaye ve Rodrigues'in maçta oynayacağı açıklayan Terim, kadro planlamasını yaptı. Rakip Moskova'nın ise klasik takımıyla mücadeleye çıkması bekleniyor. İşte Moskova ve temsilcimiz Galatasaray'ın sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:
Muslera​ - Mariano - - Ozan Kabak- Nagatomo - - - Feghouli- Ndiaye -Rodrigues- Onyekuru (Eren)

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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