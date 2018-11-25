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Koeman’dan ‘vur’ emri!

Koeman, “Şut atma konusunda cesur olun. Diğer oyuncular da dönen topun takibini yapsın” dedi.

Koeman’dan ‘vur’ emri!
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

BENZIA VE ŞENER YOK
1 saat 20 dakika süren çalışmanın ardından Sarı-Lacivertli kafile özel uçakla Trabzon'a gitti. Kafilede sakatlıkları olan ve Benzia yer almadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman, futbolcularından zorlu deplasmanda kaleye şut çekmekten çekinmesinini istedi. Koeman, "Kaleciden dönebilecek topların takibini mutlaka yapın. Bunların hepsi fırsattır" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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