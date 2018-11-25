Koeman’dan ‘vur’ emri!

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
BENZIA VE ŞENER YOK
1 saat 20 dakika süren çalışmanın ardından Sarı-Lacivertli kafile özel uçakla Trabzon'a gitti. Kafilede sakatlıkları olan Şener ve Benzia yer almadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman, futbolcularından zorlu deplasmanda kaleye şut çekmekten çekinmesinini istedi. Koeman, "Kaleciden dönebilecek topların takibini mutlaka yapın. Bunların hepsi fırsattır" dedi.
BENZIA VE ŞENER YOK
1 saat 20 dakika süren çalışmanın ardından Sarı-Lacivertli kafile özel uçakla Trabzon'a gitti. Kafilede sakatlıkları olan Şener ve Benzia yer almadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman, futbolcularından zorlu deplasmanda kaleye şut çekmekten çekinmesinini istedi. Koeman, "Kaleciden dönebilecek topların takibini mutlaka yapın. Bunların hepsi fırsattır" dedi.
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