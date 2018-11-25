Karadeniz’de fırtınalı gece

Futbolun kalbi bu akşam Akyazı'da atacak... Ezeli rakipler Trabzonspor ve Fenerbahçe 13. haftanın en önemli maçında kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak dev maçı Halil Umut Meler yönetecek. Ligde istediği konumda olmayan iki takım da galibiyet hedefliyor.
36 MAÇ BERABERE BİTTİ
Trabzonspor ve Fenerbahçe tarihlerinde 122. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler 121 maçtan 48'ini kazandı. Bordo-Mavililer ise 37 galibiyet elde etti. 36 maç berabere bitti.
36 MAÇ BERABERE BİTTİ
Trabzonspor ve Fenerbahçe tarihlerinde 122. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler 121 maçtan 48'ini kazandı. Bordo-Mavililer ise 37 galibiyet elde etti. 36 maç berabere bitti.
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