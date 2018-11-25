İşte Kartal’ın gücü

Beşiktaş, Ankaragücü'ne patladı... Siyah-Beyazlılar, Kayseri Kadir Has Stadı'nda Ankaragücü'nü 4-1 yenmeyi başardı. Kartal böylece iki haftalık mağlubiyet serisine de son verdi. 17. dakikada Beşiktaş, Vida ile golü buldu. Ancak VAR ofsayt tespit edince gol iptal edildi. 23. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ljajic'in yay üzerinden mükemmel şutu ağlarla buluştu: 0-1. 27. dakikada Güven altı pas üzerinden dokunamadı. Ancak Pektemek arka direkte golü attı: 0-2.
GENÇ GÜVEN YİNE GOLÜNÜ YAZDI
43. dakikada Ljajic defans arkasına harika bıraktı. Güven aynı güzellikle bir vuruşla skoru 3-0 yaptı. 60. dakikada Ankaragücü golü buldu. Ancak pozisyon öncesi faul tespit edilince VAR kararıyla gol iptal oldu. 86. dakikada sağdan Beşiktaş ceza sahasına giren El Kabir farkı ikiye indirdi: 1-3. İki dakika sonra Oğuzhan sahne aldı. Attığı golle perdeyi kapattı: 1-4.
LJAJİC'İN GECESİ
Sezon başından beri bekleneni veremeyen Sırp yıldız A.Gücü önünde patlama yaptı.
TORINO'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni bir türlü veremeyen Adem Ljajic, Ankaragücü önünde şov yaptı. Süper bir gol atan, Güven'e harika bir asist yapan Sırp yıldızın 1 frikiği de direkten döndü. Ljajic takımın beyni rolüne soyundu.
VAR KARARLARIYLA İKİ GOL İPTAL
Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısında 17. dakikada Vida ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ev sahibi Ankaragücü'nün de ikinci yarıda Bifouma'nın ayağından bulduğu gol, pozisyonun öncesinde Güven'e faul yapıldığı gerekçesiyle VAR uyarısı ile iptal oldu.
GENÇ GÜVEN YİNE GOLÜNÜ YAZDI
43. dakikada Ljajic defans arkasına harika bıraktı. Güven aynı güzellikle bir vuruşla skoru 3-0 yaptı. 60. dakikada Ankaragücü golü buldu. Ancak pozisyon öncesi faul tespit edilince VAR kararıyla gol iptal oldu. 86. dakikada sağdan Beşiktaş ceza sahasına giren El Kabir farkı ikiye indirdi: 1-3. İki dakika sonra Oğuzhan sahne aldı. Attığı golle perdeyi kapattı: 1-4.
LJAJİC'İN GECESİ
Sezon başından beri bekleneni veremeyen Sırp yıldız A.Gücü önünde patlama yaptı.
TORINO'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni bir türlü veremeyen Adem Ljajic, Ankaragücü önünde şov yaptı. Süper bir gol atan, Güven'e harika bir asist yapan Sırp yıldızın 1 frikiği de direkten döndü. Ljajic takımın beyni rolüne soyundu.
VAR KARARLARIYLA İKİ GOL İPTAL
Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısında 17. dakikada Vida ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ev sahibi Ankaragücü'nün de ikinci yarıda Bifouma'nın ayağından bulduğu gol, pozisyonun öncesinde Güven'e faul yapıldığı gerekçesiyle VAR uyarısı ile iptal oldu.
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