Süper Lig'in 13. haftasında ligin flaş ekiplerinden Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek kritik bir galibiyete imza atan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, bu sezon ilk kez 2 genç yıldızına aynı anda ilk 11'de şans verdi. Dorukhan Toköz orta sahada, Güven Yalçın ise forvet mevkinde görev yaptı.



GOLLERE DAMGA VURDULAR

Maçın 27. dakikasında Dorukhan güzel bir çalımın ardından yaptığı orta ile 2. gole büyük katkı sağladı. Dorukhan 4. golde de önemli rol oynadı. Güven Yalçın ise Siyah- Beyazlı ekibin 3. golüne imza attı.







GÜVEN YALÇIN BOŞ GEÇMİYOR

Milli ara öncesi oynanan Sivas maçında da golünü atan genç Güven Yalçın, forvetteki forma rekabetinde kolay kolay pes etmeyeceğini gösterdi. Dorukhan da bitmek bilmez enerjisi ile izleyenleri büyüledi.



GÖKHAN'IN YERİNE FATİH AKSOY

40. dakikada Beşiktaş'ta 3. genç oyuncu da oyuna girdi. Sakatlanan Gökhan Gönül'ün yerine, Şenol Güneş genç Fatih Aksoy'u tercih etti. Fatih maçın kalan bölümlerinde başarılı bir oyun ortaya koydu.







PEKTEMEK GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ta bu sezon sezon 3. kez ilk 11'de forma giyen Mustafa Pektemek, dün takımının 2. golünü kaydetti, ilk golün de asistini yaptı. Mustafa gol sayısını 3'e çıkardı.





DEVRE ARASINDA YÜKSEK TANSİYON

İlk yarının bitiş düdüğü ile birlikte A.Gücü'nden Kenan Özer ile Beşiktaş yedek kalecisi Tolga Zengin, sözlü sataşmanın ardından itişkakış yaşadılar. İkiliyi araya giren futbolcular ayırdı. Maç içinde atılan yabancı maddeler nedeniyle karşılaşma sık sık durmak zorunda kaldı.

