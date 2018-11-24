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  • 24.11.2018 18:04
  • Son Güncelleme: 24.11.2018 18:17

- Ankaragücü maçının ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto 'in 13. haftasında Ankaragücü ile , Kayseri Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa iyi bir dönem geçirmeyen Beşiktaş, kötü gidişe dur demek istiyor. Yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan teknik direktör , Ankaragücü maçına 7 isimden yoksun çıkacak. Beşiktaş - Ankaragücü maçının ilk 11'leri belli oldu...

Beşiktaşın 11i belli oldu
Bu sezon hem 'de hem de Avrupa iyi bir dönem geçirmeyen , kötü gidişe dur demek istiyor. Yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan teknik direktör , Ankaragücü maçına 7 isimden yoksun çıkacak.


İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Dja Djedje, Faty, Kenan, El Kabir, Bifouma, Kubilay
BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, , Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Adem Ljajic, Güven Yalçın,

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI KAYSERİ'YE ALINDI
Daha önce Osmanlı Stadı'nda oynanacağı açıklanan Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması kötü zemin nedeniyle Kayseri'deki BB Stadı'na alındı. Kayseri'deki karşılaşma bugün yine aynı saatte (19.00) oynanacak.

KARTAL YÜKSELİŞE GEÇMEK İSTİYOR
Ligin son 2 haftasında önce Başakşehir, ardından da 'a mağlup olarak zirvenin gerisinde kalan siyah-beyazlı takım, zorlu Ankaragücü virajını kazasız dönerek yeniden yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçı öncesinde sakat oyuncuların fazlalığı sıkıntı yaşıyor. Tolgay'ın kadro dışı bırakıldığı Beşiktaş'ta Babel, Pepe, Lens, Adriano, Roco ve Gökhan Töre, sakatlıkları nedeniyle olduğu için maç kadrosuna alınmadılar. Süper Lig'deki 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 18 puan toplayabilen Beşiktaş 7'inci, aynı periyotta 6 galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgiyle 19 puan elde eden A.Gücü ise 6. sırada yer alıyor.

MEDEL GERİ DÖNÜYOR
Siyah-beyazlılarda sarı kart cezası nedeniyle 12. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayan Gary Medel, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde bugünkü mücadelede görev yapabilecek.

CANER'E SARI UYARI!
Beşiktaş'ta Caner Erkin, Ankaragücü karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Akhisarspor, Antalyaspor ve maçlarında birer sarı kart gören Caner Erkin, bugünkü karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

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