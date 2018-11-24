Bu sezon hem Süper Lig 'de hem de Avrupa iyi bir dönem geçirmeyen Beşiktaş , kötü gidişe dur demek istiyor. Yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan teknik direktör Şenol Güneş , Ankaragücü maçına 7 isimden yoksun çıkacak.



İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Dja Djedje, Faty, Kenan, El Kabir, Bifouma, Kubilay

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Medel, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Adem Ljajic, Güven Yalçın, Mustafa Pektemek



ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI KAYSERİ'YE ALINDI

Daha önce Osmanlı Stadı'nda oynanacağı açıklanan Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması kötü zemin nedeniyle Kayseri'deki BB Kadir Has Stadı'na alındı. Kayseri'deki karşılaşma bugün yine aynı saatte (19.00) oynanacak.

KARTAL YÜKSELİŞE GEÇMEK İSTİYOR

Ligin son 2 haftasında önce Başakşehir, ardından da Sivasspor'a mağlup olarak zirvenin gerisinde kalan siyah-beyazlı takım, zorlu Ankaragücü virajını kazasız dönerek yeniden yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçı öncesinde sakat oyuncuların fazlalığı sıkıntı yaşıyor. Tolgay'ın kadro dışı bırakıldığı Beşiktaş'ta Babel, Pepe, Lens, Adriano, Roco ve Gökhan Töre, sakatlıkları nedeniyle olduğu için maç kadrosuna alınmadılar. Süper Lig'deki 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 18 puan toplayabilen Beşiktaş 7'inci, aynı periyotta 6 galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgiyle 19 puan elde eden A.Gücü ise 6. sırada yer alıyor.

MEDEL GERİ DÖNÜYOR

Siyah-beyazlılarda sarı kart cezası nedeniyle 12. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayan Gary Medel, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde bugünkü mücadelede görev yapabilecek.

CANER'E SARI UYARI!

Beşiktaş'ta Caner Erkin, Ankaragücü karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Akhisarspor, Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında birer sarı kart gören Caner Erkin, bugünkü karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.