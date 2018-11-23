Tahkim’den indirim yok

Fenerbahçe maçının ardından Fırat Aydınus'a karşı söylemleri ve Futbol Federasyonu'na yönelik sözleri nedeniyle 10 maç ceza alan Terim'e dün bir kötü haber daha geldi. Tahkim Kurulu, 10 maçlık cezayı onayladı. Terim, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda tur atlaması halinde 18. haftada Ankaragücü maçında kulübede olacak. Ancak Sarı- Kırmızılılar kupadan elenirse Terim, 20. haftada Alanya maçında sahaya çıkacak.
CENGİZ'E 45 GÜN DAHA!
PFDK, Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti verdi. Tahkim daha önce Cengiz'e verilen 60 günlük cezayı onayladı. Bu arada G.Saray bir açıklama yaparak, "Herkes bilir ki yel kayadan toz alır. Biz kazanacağız. Çünkü biz G.Sarayız" dedi.
CENGİZ'E 45 GÜN DAHA!
PFDK, Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti verdi. Tahkim daha önce Cengiz'e verilen 60 günlük cezayı onayladı. Bu arada G.Saray bir açıklama yaparak, "Herkes bilir ki yel kayadan toz alır. Biz kazanacağız. Çünkü biz G.Sarayız" dedi.
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