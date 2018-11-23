Tahkim’den indirim yok

maçının ardından'a karşı söylemleri ve'na yönelik sözleri nedeniyle 10 maç ceza alan'e dün bir kötü haber daha geldi., 10 maçlık cezayı onayladı.'ın'nda tur atlaması halinde 18. haftadamaçında kulübede olacak. Ancak Sarı- Kırmızılılar kupadan elenirse, 20. haftadamaçında sahaya çıkacak.'e 45 gün hak mahrumiyeti verdi.daha önce'e verilen 60 günlük cezayı onayladı. Bu arada G.Saray bir açıklama yaparak, "Herkes bilir ki yel kayadan toz alır. Biz kazanacağız. Çünkü biz G.Sarayız" dedi.