Obra’nın heykeli dikilsin

Fenerbahçe'de 388. maçında 300. galibiyetini Darüşşafaka maçında alan Obdarovic, Sarı-Lacivertli taraftarları harekete geçirdi. Fenerbahçe yaptıklarıyla efsane haline gelen ve başarıda büyük pay sahibi olan Obradovic'in ölümsüzleştirilmesi adına taraftarlar yönetime teklifte bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nun yanında bulunan Yoğurtçu Parkı'ndaki Lefter Küçükandonyanis ve Alex de Souza'nın heykelinin yanına hocaları Obradovic'in de heykelinin dikilmesini istedi.
- Spor
- 23.11.2018
- Gazete
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