Devre arasında hücum hatının yanı sıra savunmanın ortasını da takviye etmeyi düşünen Galatasaray'da isimler netleşiyor... Sarı- Kırmızılılar, Roma formasını giyen Ivan Marcano için harekete geçti. Sezon başında boşta olan İspanyol stoper, Sarı-Kırmızılılar'ın teklifini geri çevirmiş ve Roma'nın yolunu tutmuştu.
AYRILIK DEDİKODULARI ÇIKTI
Ancak Marcano'nun Çizme'de beklediği forma şansını bulamaması ve ayrılık dedikoduları Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sarı-Kırmızılı yönetim Marcano ve Roma ile temaslara gizli şekilde başladı.
HEM SOLAK HEM DE LİDER!
Alınan bilgilere göre yönetim, İtalyan kulübüne 6 aylık kiralama teklifi yapacak. Fatih Terim hem sol ayaklı olması hem de lider özellikleri nedeniyle 30 yaşındaki stoperi çok istiyor.
BOL KAHKAHALI KAHVALTI SAATİ!
Galatasaraylı futbolcular dünkü idman sonrası kahvaltıda bir araya geldi. Futbolcular ve Terim'in çok neşeli olması dikkatleri çekti.
AYRILIK DEDİKODULARI ÇIKTI
Ancak Marcano'nun Çizme'de beklediği forma şansını bulamaması ve ayrılık dedikoduları Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sarı-Kırmızılı yönetim Marcano ve Roma ile temaslara gizli şekilde başladı.
HEM SOLAK HEM DE LİDER!
Alınan bilgilere göre yönetim, İtalyan kulübüne 6 aylık kiralama teklifi yapacak. Fatih Terim hem sol ayaklı olması hem de lider özellikleri nedeniyle 30 yaşındaki stoperi çok istiyor.
BOL KAHKAHALI KAHVALTI SAATİ!
Galatasaraylı futbolcular dünkü idman sonrası kahvaltıda bir araya geldi. Futbolcular ve Terim'in çok neşeli olması dikkatleri çekti.
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