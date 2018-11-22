F.Bahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 takımının Almanya ile oynadığı maçta sakatlandı. Elinde kırık olan Ferdi, 4 hafta forma giyemecek.
- Spor
- 22.11.2018
- Gazete
Ferdi’den Fener’e kötü haber
- Fırtına deplasmanda esti!
- Medeniyet’in rakibi yine Medeniyet Okulları
- Fenerbahçeli eski yıldız hakkında tutuklama kararı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.