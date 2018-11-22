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’den Fener’e kötü haber

Ferdi’den Fener’e kötü haber
F.Bahçe'nin genç oyuncusu Kadıoğlu, U21 takımının ile oynadığı maçta sakatlandı. Elinde kırık olan Ferdi, 4 hafta forma giyemecek.

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