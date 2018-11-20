Sakatlar için yoğun seferberlik

Beşiktaş'ta sakat futbolculara yoğun bir tedavi uygulanıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş Adriano ve Lens'in durumları hakkında kulüp doktorundan her gün bilgi alıyor. Öte yandan Hollandalı milli oyuncu Ryan Babel dün Almanya maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Durumu bugün netlik kazanacak.
- Spor
- 20.11.2018
- Gazete
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