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Sakatlar için yoğun seferberlik

’ta sakatlığı süren Adriano ve için alarm verildi. Güneş 2 oyuncunun durumunu yakından izliyor

Sakatlar için yoğun seferberlik
Beşiktaş'ta sakat futbolculara yoğun bir tedavi uygulanıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş Adriano ve Lens'in durumları hakkında kulüp doktorundan her gün bilgi alıyor. Öte yandan Hollandalı milli oyuncu Ryan Babel dün Almanya maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Durumu bugün netlik kazanacak.

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