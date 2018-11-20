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  • 20.11.2018 09:49

'ta büyük şok! Babel...

Siyah beyazlıların tecrübeli oyuncusundan kötü haber geldi.

Beşiktaşta büyük şok! Babel...

'ta geleceği belirsizliğini koruyan , Uluslar Ligi'nde Hollanda'nın Almanya ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısının son dakikasında sakatlık geçirdi. Tecrübeli futbolcu oyundan çıkmak zorunda kaldı

Bu haber Beşiktaş'ta şok etkisi yarattı.

2-2 biten karşılaşmayı tamamlayamayan Ryan Babel yerini Javario Dilrosun'a bıraktı.

Hollandalı yıldızın ilk yapılan kontrollerinin ardından yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı konuşuluyor.

Bu durum kritik karşılaşmalar öncesi Beşiktaş'ta keyifleri iyice kaçırdı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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