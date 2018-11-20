Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Ryan Babel, UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda'nın Almanya ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısının son dakikasında sakatlık geçirdi. Tecrübeli futbolcu oyundan çıkmak zorunda kaldı
Bu haber Beşiktaş'ta şok etkisi yarattı.
2-2 biten karşılaşmayı tamamlayamayan Ryan Babel yerini Javario Dilrosun'a bıraktı.
Hollandalı yıldızın ilk yapılan kontrollerinin ardından yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı konuşuluyor.
Bu durum kritik karşılaşmalar öncesi Beşiktaş'ta keyifleri iyice kaçırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.