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Kocaman imzayı attı

Kocaman imzayı attı
Konyaspor Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna resmen Aykut Kocaman'ı oturttu... Dün 2.5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli hoca, "Döndüğüm için mutluyum. Hedeflerimiz büyük" dedi.

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