Konyaspor Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna resmen Aykut Kocaman'ı oturttu... Dün 2.5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli hoca, "Döndüğüm için mutluyum. Hedeflerimiz büyük" dedi.
- Spor
- 20.11.2018
- Gazete
Kocaman imzayı attı
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