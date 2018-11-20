Lucescu: İşimin başındayım istenirse giderim A Milli Futbol Takımımız’ın hocası Lucescu, “İşimin başındayım . İşin başındaki ben değilim, gitmem istenirse de giderim” dedi.

Lucescu, Ukrayna maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Rumen hoca, istifa edip etmeyeceği ile ilgili sorulara, "İşimin başındayım. Bu bir gurur meselesi, genç grubu bir yere getireceğim. Ama işin başındaki ben değilim, gitmem istenirse de giderim" ifadelerini kullandı.



GÜÇ BİZE DE GELECEK

Ay-Yıldızlılar'ın hocası Lucescu, "Son 4 maçta harika şeyler yarattık, oyun olarak iyi oynadık. Şans güçlüden yana ama bu güç bize de gelecek. Profesyonel olarak baktığımda, kolay değil. Yeniden rekabetçi bir grup kurmaya çalışıyorum, bunun için de zaman gerekiyor" dedi.



BENİM HATAM DEĞİL

Mircea Lucescu, "Takımın bu seviyeye gelmesi benim hatam değil" diyerek sözlerini tamamladı.