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  • 19.11.2018 12:14
  • Son Güncelleme: 19.11.2018 12:20

için iddiası

'dan ayrılacağı konuşulan 'in menajeri tarafından 'a önerildiği öne sürüldü.

Beşiktaşın eski yıldızı Galatasaray yolunda

'da son dönemde yaşananlar, kadrodaki eksikler nedeniyle ara transferde yeni isimlerin takıma katılabileceği söylentileri üzerine menajerler harekete geçti. Sarı-kırmızılıları iyi bir pazar olarak gören futbolcu temsilcileri sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya başladı.

Cim-Bom'a önerilen isimlerden biri de ... 'ta iyi bir performans ortaya koyan ancak parasal nedenlerle 'yı tercih eden Portekizli futbolcunun menajeri Paulo Barbosa'nın, 32 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılılara resmen teklif ettiği öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre; Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2019 Haziran'ında sona erecek olan Fernandes'in, ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebileceği bildirildi. 10 numara pozisyonda 'dan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılıların yıldız oyuncuya yeşil ışık yakabileceği dile getirildi.

MENAJERİ DE AYRILIK SİNYALLERİ VERMİŞTİ
Fernandes'in Menajeri Barbosa, "Şu an kasım ayındayız. Devre arasına kadar biraz daha zaman var. Yeni bir kulüp mü bulacağız? kurallarına göre aralıktan sonra böyle bir hakkımız var. Bizim bazı taleplerimiz vardı, eğer eski teklifi tekrarlarlarsa bunu kabul etmeyeceğiz" demişti.

Galatasaray ise bu teklif karşısında olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. İlk olarak takımdaki bazı isimleri satarak Finansal Fair Play sarmalından kurtulmak isteyen Galatasaray Yönetimi, Maicon, Feghouli, Belhanda gibi futbolcuları satabilirse ara transfere yön verebilecek.

Valencia'da sönük geçen kariyerinin ardından 2010-11 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Manuel Fernandes, siyah-beyazlı formayla adeta altın dönemini yaşadı. Kartal'da 112 maça çıkan yıldız futbolcu 20 gol attı, 21 asist yaptı.

'de dört sezon Beşiktaş formasını giyen, daha sonra Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Manuel Fernandes, Rusya'da 91 karşılaşmada forma giydi, 15 gol atıp 21 kez de gol pası verdi.

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