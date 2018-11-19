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  • 19.11.2018 13:51

Burak Yılmaz'ın peşine düştüler!

Ara transfer yaklaşıyor, her kulüp forvet arıyor. Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Başakşehir'de Abdullah Avcı onun peşinde ama sürpriz bir rakipleri var: Fenerbahçe.

Burak Yılmazın peşine düştüler!

Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz ise İstanbul ekiplerinin iştahını kabartıyor. İşte Beşiktaş, Başakşehir ve sürpriz talip Fenerbahçe'nin Burak transferinde geldiği son nokta...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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