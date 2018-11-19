Burak Yılmaz'ın peşine düştüler! Ara transfer yaklaşıyor, her kulüp forvet arıyor. Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Başakşehir'de Abdullah Avcı onun peşinde ama sürpriz bir rakipleri var: Fenerbahçe.

Haberler Spor Haberleri Burak Yılmaz'ın peşine düştüler!