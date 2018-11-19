Burak Yılmaz'ın peşine düştüler!

Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz ise İstanbul ekiplerinin iştahını kabartıyor. İşte Beşiktaş, Başakşehir ve sürpriz talip Fenerbahçe'nin Burak transferinde geldiği son nokta...
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Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz ise İstanbul ekiplerinin iştahını kabartıyor. İşte Beşiktaş, Başakşehir ve sürpriz talip Fenerbahçe'nin Burak transferinde geldiği son nokta...
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