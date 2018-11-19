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Yönetim, Newcastle’ın istediği yıldızı satmaya sıcak bakıyor... Terim ise gitmesini istemiyor

Garry Rodrigues için kafalar karışık
GARRY Rodrigues konusunda Galatasaray Yönetimi ile Fatih Terim arasında anlaşmazlık yaşanıyor... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Rodrigues'i etmek için Sarı-Kırmızılı yönetimle temas halinde. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, tecrübeli oyuncuyu istediği rakamın verilmesi halinde Ada'ya satmak istiyor. Ancak, Fatih Terim, Garry Rodrigues'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. Transferde şimdilik kararsızlık hakim...

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