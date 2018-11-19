Garry Rodrigues için kafalar karışık

GARRY Rodrigues konusunda Galatasaray Yönetimi ile Fatih Terim arasında anlaşmazlık yaşanıyor... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Rodrigues'i transfer etmek için Sarı-Kırmızılı yönetimle temas halinde. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, tecrübeli oyuncuyu istediği rakamın verilmesi halinde Ada'ya satmak istiyor. Ancak, Fatih Terim, Garry Rodrigues'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. Transferde şimdilik kararsızlık hakim...
- Spor
- 19.11.2018
- Gazete
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