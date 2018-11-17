Türkiye İsveç maçında ilk 11'imiz belli oldu!

Türkiye'nin İsveç'le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 12. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye bu akşam UEFA Uluslar B Ligi'nde İsveç ile karşı karşıya geliyor. Maç Konya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. I.Kovacs tarafından yönetilecek maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE - İSVEÇ
STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadı
SAAT: 20.00
HAKEM: Istvan Kovacs
YAYIN: TRT 1
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Sinan Bolat, Zeki Çelik, Çağlar, Serdar Aziz, Hasan Ali, Cengiz, Okay, Mahmut, Hakan, Yunus, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu
İSVEÇ: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson, Larsson, Johansson, Ekdal, Olsson, Claesson, Berg
TEKNİK DİREKTÖR: Jan Andersson
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