Türkiye İsveç maçında ilk 11'imiz belli oldu!

Türkiye'nin İsveç'le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 12. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?



TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye bu akşam UEFA Uluslar B Ligi'nde İsveç ile karşı karşıya geliyor. Maç Konya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. I.Kovacs tarafından yönetilecek maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - İSVEÇ

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadı

SAAT: 20.00

HAKEM: Istvan Kovacs

YAYIN: TRT 1

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Sinan Bolat, Zeki Çelik, Çağlar, Serdar Aziz, Hasan Ali, Cengiz, Okay, Mahmut, Hakan, Yunus, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson, Larsson, Johansson, Ekdal, Olsson, Claesson, Berg

TEKNİK DİREKTÖR: Jan Andersson



