Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları;
"Zor bir dönemde yönetime geldik ve zor süreçleri geçirdik. Bu süreci hep beraber yaşadık. Ben Beşiktaş'ı Dolmabahçe Sarayı'ndan almadım, adliyeden aldım. Feda ile başladık, gelişimleri birlikte yaşadık."
"Beşiktaş' markasını büyütmek için yatırımlar yaptık. Her seferinde söylüyorum, tüm tartışmalar Beşiktaş'ın menfaati içindir. Beşiktaş'ın dengeleri huzur üzerine kurulu ve bu huzur da bize lazım."
"Come to Beşiktaş' ile dünyaya açıldık. Beşiktaş'ı bilinir bir marka haline getirmeye çalıştık"
"Kısa bir süre önce taraftarımız Fenerbahçe maçına çıkmayın, 10 yıl şampiyon olmayın derken şimdi ne oldu da taraftarımız "Yönetim, bu takıma sahip çık" dendi ya da ne oldu da bu yönetime bu takım senin eserin dendi"
"Şenol Güneş'i Beşiktaş'a getirirken büyük tenkitler almıştım. Şampiyonluklar alırken, 3. yıldızı takarken, Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alırken bu kulüp bizim eserimiz değildi. Ne oldu da bir mağlubiyet esnasında benim ve arkadaşlarımın eseri oldu."
"Şimdi gelelim 'Para nerede?' konusuna. 3 ay öncesine kadar 'Ekonomiyi Fikret Orman'a teslim edin' ve 'Cimri başkan bonservis vermiyor' denirken nasıl bu duruma geldik?"
"Şimdi bakıyoruz paralar nerede diyorlar? Çıldırt bizi başkan, öldürt bizi başkan, büyük başkan! O dönemde olup da bu dönemde olmayan neler var? Bana bir anlatsınlar. Bunları daha önce de söyledim, çıkın aday olun"
"Bizde bir pusu kültürü var. İlk defa bunu burada görmedik. Olimpiyat'ta bir maçta 70. dakikada 2-1 öne geçtik, tribünler boşalmıştı. Feda dönemizde boş tribünlere oynadık biz. Ne oldu da bu durumdayız?"
"Burada önemli işler yaptık. Bunları yaparken de herkesin itibarını aldık. Gösterdiğiniz saygıya layık olmaya çalıştık. Gencecik çocukları kamuoyu üzerinden yönlendir, bir Beşiktaş düşmanlığı ortaya çıkaralım düşüncesi var."
"Oğuzhan'a protesto var. Yahu biz bu çocuklarla feda sezonu geçirdik. Oğuzhan'ın performansından biz de memnun değiliz."
"Hiçbir zaman taraftara oynamadım, şirinlik yapmadım. Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda doğru olan şey neyse onu yapmaya çalıştım. Ben bu ailenin reisi isem, kendi çocuğuma bakmam lazım."
"Beşiktaş'ta iktidar mücadelesi yapılır, ben de yaptım. Bizler hata yapabiliriz, icraat yapan herkes hata yapar. Demirören'e seçip kaybettikten sonra 7 sene boyunca bir tane taraftarlar ile görüşmedik. Yapmak kolay mı? Kolay"
"Şu andaki Beşiktaş takımına bir bakalım; kaleci Şampiyonlar Ligi'nde oynamış, stoper Dünya Kupası'nda, Gökhan'ın nasıl olduğunu biliyorsunuz, Adriano, Barcelona'dan. Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan hepsini biliyorsunuz."
"Neden yaptık bunları 3. şampiyonluğu alalım diye. Hata yaptık evet, 3. şampiyonluk yerine kısıtlamaya gitmeliydik belki de. Burada hata yaptık."
"2019 MAYISINDA ADAYIM"
"2019'un mayısında seçimimiz var. Gürsel Hocam aday olacağını söyledi. Onu tenzih ediyorum. Mayısta düello var. Gelin aday oldun. Beşiktaş'ı karıştırarak, beni itibarsızlaştırmaya çalışarak olmaz. Biz buraya tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Bir daha Beşiktaş'a Süleyman Seba'ya olanları, Serdar Bilgili'ye olanları yaşattırmayacağız."
"Biz Beşiktaş için kanımızın son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğiz. Ailemizden, sağlığımızdan vererek edeceğiz. Şuraya geldim yarım saat uyumadım. O maçın gecesinde halim şuydu, bu muydu bizim yaptıklarımıza karşılık? Bırakayım diye aklımdan geçmedi mi, geçti."
"2019 mayısında adayım. Varsa yüreğiniz çıkın aday oldun. Beşiktaş taraftarıyla oynamayın. Çok kırgınım. O gün onları orada bağırttıranlara kızgınım ama bize sahip çıkmayanlara da kırgınım."
"Herkes stattan bahsediyor. Onu bırakalım. Ümraniye tesislerine ne kadar yatırım yaptık. Akatlar'a yaptığımızı hepiniz görüyorsunuz. Beşiktaş TV, 3 milyon Euro'ya yapılırken biz 300 bin Dolar' yaptık. Hata mı ettik!"
"Beşiktaş kültüründe, 30. dakikada Beşiktaş kaptanını yuhlamak var mı? Hangi kültürümüzde var. Vagner, penaltı atarken protesto etmek... Maç daha 2-1 iken Sivas diye tempo tutmak... Bu oyuncular bizim oyuncularımız haftaya yine sahaya çıkacak. Para ödüyoruz onlara."
"Biz bırakın Beşiktaş'ın parasıyla bırakın uçak tutmayı, takım uçağına kendi paramızı verip biniyoruz. Bazen koruma, bazen asistan ihtiyacı oluyor giderken onlara da kendi cebimizden para veriyoruz."
Biz transfer yaptığımızdan çok oyuncu sattık. İsmim çıktı cimriye... Menajerlik komisyonlarına bakalım. 6 sene de ortalama yüzde 11 ödemişiz. Ben hiç başka kulüpte bunların konuşulduğunu duymadım. Başka kulüplerde yönetim değişildiği halde konuşulmuyor..
"Zor bir dönemde yönetime geldik ve zor süreçleri geçirdik. Bu süreci hep beraber yaşadık. Ben Beşiktaş'ı Dolmabahçe Sarayı'ndan almadım, adliyeden aldım. Feda ile başladık, gelişimleri birlikte yaşadık."
"Beşiktaş' markasını büyütmek için yatırımlar yaptık. Her seferinde söylüyorum, tüm tartışmalar Beşiktaş'ın menfaati içindir. Beşiktaş'ın dengeleri huzur üzerine kurulu ve bu huzur da bize lazım."
"Come to Beşiktaş' ile dünyaya açıldık. Beşiktaş'ı bilinir bir marka haline getirmeye çalıştık"
"Kısa bir süre önce taraftarımız Fenerbahçe maçına çıkmayın, 10 yıl şampiyon olmayın derken şimdi ne oldu da taraftarımız "Yönetim, bu takıma sahip çık" dendi ya da ne oldu da bu yönetime bu takım senin eserin dendi"
"Şenol Güneş'i Beşiktaş'a getirirken büyük tenkitler almıştım. Şampiyonluklar alırken, 3. yıldızı takarken, Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alırken bu kulüp bizim eserimiz değildi. Ne oldu da bir mağlubiyet esnasında benim ve arkadaşlarımın eseri oldu."
"Şimdi gelelim 'Para nerede?' konusuna. 3 ay öncesine kadar 'Ekonomiyi Fikret Orman'a teslim edin' ve 'Cimri başkan bonservis vermiyor' denirken nasıl bu duruma geldik?"
"Şimdi bakıyoruz paralar nerede diyorlar? Çıldırt bizi başkan, öldürt bizi başkan, büyük başkan! O dönemde olup da bu dönemde olmayan neler var? Bana bir anlatsınlar. Bunları daha önce de söyledim, çıkın aday olun"
"Bizde bir pusu kültürü var. İlk defa bunu burada görmedik. Olimpiyat'ta bir maçta 70. dakikada 2-1 öne geçtik, tribünler boşalmıştı. Feda dönemizde boş tribünlere oynadık biz. Ne oldu da bu durumdayız?"
"Burada önemli işler yaptık. Bunları yaparken de herkesin itibarını aldık. Gösterdiğiniz saygıya layık olmaya çalıştık. Gencecik çocukları kamuoyu üzerinden yönlendir, bir Beşiktaş düşmanlığı ortaya çıkaralım düşüncesi var."
"Oğuzhan'a protesto var. Yahu biz bu çocuklarla feda sezonu geçirdik. Oğuzhan'ın performansından biz de memnun değiliz."
"Hiçbir zaman taraftara oynamadım, şirinlik yapmadım. Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda doğru olan şey neyse onu yapmaya çalıştım. Ben bu ailenin reisi isem, kendi çocuğuma bakmam lazım."
"Beşiktaş'ta iktidar mücadelesi yapılır, ben de yaptım. Bizler hata yapabiliriz, icraat yapan herkes hata yapar. Demirören'e seçip kaybettikten sonra 7 sene boyunca bir tane taraftarlar ile görüşmedik. Yapmak kolay mı? Kolay"
"Şu andaki Beşiktaş takımına bir bakalım; kaleci Şampiyonlar Ligi'nde oynamış, stoper Dünya Kupası'nda, Gökhan'ın nasıl olduğunu biliyorsunuz, Adriano, Barcelona'dan. Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan hepsini biliyorsunuz."
"Neden yaptık bunları 3. şampiyonluğu alalım diye. Hata yaptık evet, 3. şampiyonluk yerine kısıtlamaya gitmeliydik belki de. Burada hata yaptık."
"2019 MAYISINDA ADAYIM"
"2019'un mayısında seçimimiz var. Gürsel Hocam aday olacağını söyledi. Onu tenzih ediyorum. Mayısta düello var. Gelin aday oldun. Beşiktaş'ı karıştırarak, beni itibarsızlaştırmaya çalışarak olmaz. Biz buraya tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Bir daha Beşiktaş'a Süleyman Seba'ya olanları, Serdar Bilgili'ye olanları yaşattırmayacağız."
"Biz Beşiktaş için kanımızın son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğiz. Ailemizden, sağlığımızdan vererek edeceğiz. Şuraya geldim yarım saat uyumadım. O maçın gecesinde halim şuydu, bu muydu bizim yaptıklarımıza karşılık? Bırakayım diye aklımdan geçmedi mi, geçti."
"2019 mayısında adayım. Varsa yüreğiniz çıkın aday oldun. Beşiktaş taraftarıyla oynamayın. Çok kırgınım. O gün onları orada bağırttıranlara kızgınım ama bize sahip çıkmayanlara da kırgınım."
"Herkes stattan bahsediyor. Onu bırakalım. Ümraniye tesislerine ne kadar yatırım yaptık. Akatlar'a yaptığımızı hepiniz görüyorsunuz. Beşiktaş TV, 3 milyon Euro'ya yapılırken biz 300 bin Dolar' yaptık. Hata mı ettik!"
"Beşiktaş kültüründe, 30. dakikada Beşiktaş kaptanını yuhlamak var mı? Hangi kültürümüzde var. Vagner, penaltı atarken protesto etmek... Maç daha 2-1 iken Sivas diye tempo tutmak... Bu oyuncular bizim oyuncularımız haftaya yine sahaya çıkacak. Para ödüyoruz onlara."
"Biz bırakın Beşiktaş'ın parasıyla bırakın uçak tutmayı, takım uçağına kendi paramızı verip biniyoruz. Bazen koruma, bazen asistan ihtiyacı oluyor giderken onlara da kendi cebimizden para veriyoruz."
Biz transfer yaptığımızdan çok oyuncu sattık. İsmim çıktı cimriye... Menajerlik komisyonlarına bakalım. 6 sene de ortalama yüzde 11 ödemişiz. Ben hiç başka kulüpte bunların konuşulduğunu duymadım. Başka kulüplerde yönetim değişildiği halde konuşulmuyor..
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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