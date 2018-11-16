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  • 16.11.2018 21:27
  • Son Güncelleme: 16.11.2018 21:45

Son dakika: 'la anlaşma tamam!

, lük görevi konusunda 'la 2,5 yıllık anlaşma sağladı.

Aykut Kocamanla anlaşma tamam!

ile yollarını ayıran , ile anlaştıklarını açıkladı.

Atiker Konyaspor'dan yapılan açıklamada Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı ve 19 Kasım Pazartesi günü imza töreni düzenleneceği belirtildi. Böylece Aykut Kocaman'ın, Atiker Konyaspor'daki 3. dönemi resmileşmiş oldu.

SELÇUK AKSOY ANLAŞMAYI DUYURMUŞTU

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu , "Aykut Kocaman ile prensipte anlaştık. Bu akşam ya da yarın yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" dedi.

Geçen sezon sonunda ile yollarını ayıran Aykut Kocaman, sonrasında hiçbir takımla görüşmemişti.

AYKUT KOCAMAN, KONYASPOR'DA TARİH YAZDI
Aykut Kocaman, yeşil- beyazlı ekibi ilk 2005-2006 sezonunda çalıştırdı. Ardından 2014-2015 sezonunda yeniden takımın başına geçti. Kocaman ile birlikte o yıl yeşil-beyazlı takım 8'inci sırada sezonu tamamladı. 2015-2016 sezonunda ise ligi 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele etti.

Kocaman, 2016-2017 sezonunda ise yine Konyaspor'un tarihinde ilk kez 'nı müzesine götürmesini sağladı. Sezon sonunda Fenerbahçe ile anlaşan Kocaman, taraftarın omuzlarında uğurlandı

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