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  • 16.11.2018 22:20
  • Son Güncelleme: 16.11.2018 22:27

Dünya Şampiyonu oldu

Bükreş'te devam eden 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda mücadele eden , Rumen rakibi 'i 10-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Buse Tosun Dünya Şampiyonu oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda altın madalya için mindere çıkan milli güreşçimiz , dünya şampiyonu oldu. Ev sahibi Romanya'dan 'i 10-0'la geçen Buse, altın madalyanın sahibi oldu ve bayrağımızı göndere çekmeyi başardı.

'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun, İtalyan Enrica Rinaldi'yi 7-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, bu turda 'dan Naina Naina'yı tuşla geçerek adını yarı finale yazdırdı. Başarılı performansını yarı finalde de gösteren Buse Tosun, bu turda da Kazak rakibi Zhamila Bakbergenova'yu tuş ederek finalde mücadele hakkı elde etti. Milli güreşçi, finalde de Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i sayı vermeden devirdi ve tarih yazdı.

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