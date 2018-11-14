Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 14.11.2018 11:07

- İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2018 Uluslar B Ligi 2. grup

Uluslar Ligi kapsamında , İsveç ile karşılaşıyor. Grupta ki 4. maçına çıkacak olan Türkiye, 3 maçtan 2 mağlubiyet 1 de galibiyet aldı. Liderliği Rusya ekibine kaptıran Türkiye, son maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu maçı televizyonları başından seyredecek olan izleyiciler bu maçın ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye İsveç milli maçı ne zaman? Türkiye İsveç milli maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi

Türkiye İsveç karşısında 3 puan almak istiyor

Futbolseverlerin gözü Uluslar Ligi maçlarında 2 haftalık verilen milli arada futbolseverler milli maç izleyecek. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında İsveç takımını ağırlayacak. Grupta istediği sonuçları alamayan Türkiye, İsveç karşısında 3 puanı almak istiyor. Peki, Türkiye İsveç milli maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi

TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İsveç ile 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da karşılaşacak. Bu maç 20.00'da başlayacak müsabaka TRT1 ekrananlarından naklen yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

İSVEÇ MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleci: Robin Olsen (Roma), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City), Karl-Johan Johnsson (Guingamp).

Savunma: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (Krasnodar), Filip Helander (Bologna), Emil Krafth (Bologna), Pontus Jansson (Leeds United), Mikael Lustig (Celtic), Victor Lindelof (Manchester United), Martin Olsson (Swansea City).

Orta saha: Marcus Berg (Al Ain), Victor Claesson (Krasnodar), Jimmy Durmaz (Toulouse), Albin Ekdal (Sampdoria), John Guidetti (Alaves), Oscar Hiljemark (Genoa).

Forvet: Jakob Johansson (Rennes), Sebastian Larsson (AIK), Kristoffer Olsson (AIK), Marcus Rohden (Crotone), Gustav Svensson (Seattle Sounders), Isaac Kiese Thelin (Bayer Leverkusen), Robin Quaison (Mainz).

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriTürkiye - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2018 UEFA Uluslar B Ligi 2. grup
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar