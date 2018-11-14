Futbolseverlerin gözü UEFA Uluslar Ligi maçlarında 2 haftalık verilen milli arada futbolseverler milli maç izleyecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında İsveç takımını ağırlayacak. Grupta istediği sonuçları alamayan Türkiye, İsveç karşısında 3 puanı almak istiyor. Peki, Türkiye İsveç milli maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi
TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye İsveç ile 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da karşılaşacak. Bu maç 20.00'da başlayacak müsabaka TRT1 ekrananlarından naklen yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)
Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)
İSVEÇ MİLLİ TAKIM KADROSU
Kaleci: Robin Olsen (Roma), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City), Karl-Johan Johnsson (Guingamp).
Savunma: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (Krasnodar), Filip Helander (Bologna), Emil Krafth (Bologna), Pontus Jansson (Leeds United), Mikael Lustig (Celtic), Victor Lindelof (Manchester United), Martin Olsson (Swansea City).
Orta saha: Marcus Berg (Al Ain), Victor Claesson (Krasnodar), Jimmy Durmaz (Toulouse), Albin Ekdal (Sampdoria), John Guidetti (Alaves), Oscar Hiljemark (Genoa).
Forvet: Jakob Johansson (Rennes), Sebastian Larsson (AIK), Kristoffer Olsson (AIK), Marcus Rohden (Crotone), Gustav Svensson (Seattle Sounders), Isaac Kiese Thelin (Bayer Leverkusen), Robin Quaison (Mainz).
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.