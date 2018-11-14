Hıncal Uluç, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan haftayı ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili PFDK tarafından verilen cezaları yorumladı. İşte Hıncal Uluç'un o yorumları...
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Hıncal Uluç, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan haftayı ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili PFDK tarafından verilen cezaları yorumladı. İşte Hıncal Uluç'un o yorumları...
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