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  • 14.11.2018 10:49

Fenerbahçe ve hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu

Yorumcu , Fenerbahçe teknik sorumlusu , teknik direktörü ve olaylı Fenerbahçe- derbisi hakkında, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte Hıncal Uluç'un o açıklamaları.

Hıncal Uluç, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan haftayı ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili PFDK tarafından verilen cezaları yorumladı. İşte Hıncal Uluç'un o yorumları...

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