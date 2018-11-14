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  • Son Güncelleme: 14.11.2018 15:10

... 'ta süresiz kadro dışı bırakıldı

haberine göre, 'ta süresiz kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaşta şok! Süresiz kadro dışı!

Son dakika haberine göre Beşiktaş, 'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı! Tolgay Arslan, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında da kadroda yer almamıştı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Oyuncularımızdan Tolgay Ali Arslan takım içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır."

ŞENOL GÜNEŞ İLE TARTIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Tolgay, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Demir Grup Sivasspor mücadelesinde maç kadrosuna dahil edilmemişti. Tecrübeli futbolcunun alacakları için TFF'ye başvurduğu için maç kadrosuna alınmadığı kaydedilmişti. Tolgay için ortaya atılan diğer bir iddia ise Medipol Başakşehir maçının devre arasında Şenol Güneş'le tartıştığı için kadro dışı kaldığı yönündeydi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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