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  • 14.11.2018 13:15

'den 'a forvet tavsiyesi

Bu sezona forvet hattında sadece ile başalayan , devre arasında en az bir tane forvet transferi yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların eski golcü futbolcusu , Galatasaray'ın devre arası transfer planları için 'yi tavsiye etti

Johan Elmanderden, Galatasaraya forvet tavsiyesi
Sabah'ın haberine göre; 'de sezonun ikinci yarısına 'suz girmek isteyen 'da forvet hattı için ilk hedef 'in tavsiye ettiği .

Eren Derdiyok milli arada takıma dönecek ama gurbetçi oyuncunun yerine arayışlar başladı. Eren'siz ikinci yarıya girmeyi planlayan Galatasaray'ın ara transfer hedefi, forvete iki takviye birden yapmak... Sarı-kırmızılı kulüp adına Kuzey ülkelerinde futbolcu izleyen Johan Elmander'in Djurgarden forması giyen Aliou Badji için olumlu rapor verdiği ortaya çıktı.



31 MAÇTA 10 GOL ATTI
İsveç ekibinde 31 maçta 10 gol atıp 3 asiste imzasını koyan 21 yaşındaki Senegalli, 1.89 boyunda ve pivot santrfor olarak oynuyor. Badji, hava toplarındaki hakimiyeti, genç yaşı ve ucuz maliyeti ile listede ilk sırada.
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