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Muslera korkuttu

İkinci yarıda bir pozisyonda Mensah ve Ozan’ın ayağı kafasına gelen Uruguaylı kaleci büyük tehlike atlattı.

Muslera korkuttu
Sakatlıklardan bu sezon canı çok yanan Galatasaray'da Fernando Muslera korkuttu... Dünkü karşılaşmanın 62. dakikadasında Kayserisporlu Mensah ve takım arkadaşı Ozan Kabak'ın ayağı kafasına gelen Uruguaylı kaleci büyük tehlike atlattı. Yaklaşık 7 dakika tedavisi yapılan Muslera'nın kafasına dikiş atıldığı öğrenildi. Tecrübeli eldiven maçı bandajla bitirdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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