Sakatlıklardan bu sezon canı çok yanan Galatasaray'da Fernando Muslera korkuttu... Dünkü karşılaşmanın 62. dakikadasında Kayserisporlu Mensah ve takım arkadaşı Ozan Kabak'ın ayağı kafasına gelen Uruguaylı kaleci büyük tehlike atlattı. Yaklaşık 7 dakika tedavisi yapılan Muslera'nın kafasına dikiş atıldığı öğrenildi. Tecrübeli eldiven maçı bandajla bitirdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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