Konyaspor hasreti bitirdi

Sezonun şu ana kadar en büyük sürprizlerinden birisini yapan Ankaragücü'ne Atiker Konyaspor 'dur' dedi... Yeşil-Beyazlılar sahasındaki maçı 2-1 kazanarak ligde 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 56. dakikada Ricardo Faty'nin ters vuruşu ağlara gitti: 1-0. 77. dakikada bu kez sahneye Fofana çıktı ve mücadelenin skorunu belirledi: 2-0.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT