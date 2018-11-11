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hasreti bitirdi

’nü deviren Yeşil-Beyazlılar ligde 5 hafta aradan sonra 3 puanla tanıştı.

Konyaspor hasreti bitirdi
Sezonun şu ana kadar en büyük sürprizlerinden birisini yapan Ankaragücü'ne Atiker Konyaspor 'dur' dedi... Yeşil-Beyazlılar sahasındaki maçı 2-1 kazanarak ligde 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 56. dakikada Ricardo Faty'nin ters vuruşu ağlara gitti: 1-0. 77. dakikada bu kez sahneye Fofana çıktı ve mücadelenin skorunu belirledi: 2-0.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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