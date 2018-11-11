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Klopp’la zirvesi

’ın ’dan kiraladığı ’u İngiliz ekibinin hocası Klopp adım adım izliyor. Alman teknik adam, ’i arayarak eski öğrensciinin son durumunu sordu. Güneş’in, “Bazı maçlarda kopukluk yaşıyor ama genel olaark iyi” dediği öğrenildi.

Klopp’la Karius zirvesi
Karius'a yakın takip... İngiliz kulübünün ü Jürgen Klopp Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleciyi adım adım izliyor. Takımdaki tüm kiralık futbolcularla ilgili bizzat bilgi alan Klopp, Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'i arayarak Alman kalecinin durumunu sorduğu öne sürüldü.



GENEL OLARAK PERFORSANSI İYİ
Güneş'in Klopp için, "Kendisini istekli ve uyumlu buluyorum. Ancak bazen konsantrasyon sorunu var. İdmanlarda ve maçlarda kopukluklar yaşıyor. Genel performansından memnunum" dediği belirlendi.



KLOPP TEŞEKKÜR ETTİ
Klopp'un ederek, "Sizden ricam beni için bilgilendirmeye devam edin. Yeni bir gelişme yaşanırsa bilmek isterim" dediği öne sürüldü.
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