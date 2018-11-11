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Hedefte onlar var

Malatyaspor deplasmanında 5-0 yenilerek tarihi bir yenilgi alan ’da teknik direktör ve kaptan ’a büyük tepki var. Taraftarla tartışan Onur hedef tahtasında.

Hedefte onlar var
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olarak tarihi bir hezimet yaşadı. Bu hezimetin faturası Ünal Karaman ve kaptan Onur Kıvrak'a çıktı...

TEHDİT ETTİ!
Maçın ardından, "Bu mağlubiyeti hazmedemiyorum" diyen Karaman'ın durumuyla ilgili olarak yönetim kurulunun herhangi bir tasarrufta bulunmayacağı ve ilk yarıdaki futbolun tatmin edici bulunduğu belirtildi. Yediği hatalı gollerle taraftarın tepkisini çeken Onur ise Trabzon'a dönüşte taraftar tarafından yuhalandı. Onur, tepkilere karşılık verince arbede yaşandı. Vira taraftar grubu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Onur'un kendilerini tehdit ettiğini ve bu durumun tepkisiz kalmayacağını açıkladı.
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